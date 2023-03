Morre uma das vítimas de queda de avião próxima ao Aeroporto de Goiânia

A passageira Laura Graziella Trigueiro Botelho, de 29 anos, que estava no avião que caiu próximo ao Aeroporto Internacional de Goiânia, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu durante a madrugada desta quarta-feira (01).

A queda do bimotor ocorreu durante o final da tarde desta terça-feira (28) e a jovem havia ficado presa às ferragens, apresentando uma fratura exposta e um corte profundo.

A informação da morte foi confirmada pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), para onde ela foi encaminhada após ser resgatada.

Também segundo a unidade hospitalar, o piloto da aeronave, Victor Trigueiro Botelho, de 21 anos, solicitou alta médica.

Segundo a CBN, as duas vítimas do acidente eram irmãos e moravam em Brasília, tendo vindo à Goiânia apenas para realizar uma manutenção do bimotor no aeródromo.

Pouco antes da queda, a CCR, concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional de Goiânia, chegou a receber um contato do piloto que pedia um pouso de emergência, no entanto, rapidamente o sinal acabou caindo.

Agora, as causas por trás do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).