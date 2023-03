Muro de residência desaba e atinge trabalhadores no Anápolis City

Dois trabalhadores sofreram um acidente após o muro vizinho desabar sobre eles no bairro Anápolis City, nesta quarta-feira (1°).

O Portal 6 apurou que, na ocasião, os homens estavam trabalhando nas obras de um terreno ao lado quando, ao escavarem a parede lateral do lote, que faz divisa com o vizinho mais elevado, comprometeram a estrutura do terreno no qual há uma piscina.

Ao realizar as escavações, a proteção de terra sustentando o líquido acabou não suportando a pressão da água. Deste modo, o terreno cedeu e o muro acabou despencando sobre as vítimas.

Como a divisa dos lotes foi comprometida, há ainda o risco da água acabar gerando mais desgaste ao muro e agravando a situação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para efetuar o resgate dos dois trabalhadores. Ambos foram encaminhados para receber tratamento médico.