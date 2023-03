Artistas de sucesso são destaque neste final de semana em Goiânia e Anápolis; veja para onde ir

Em um piscar de olhos, o primeiro final de semana de março está chegando trazendo inúmeras atrações imperdíveis para os goianos que estão em busca de curtição.

De música ao teatro, o Agenda Portal 6 selecionou as melhores opções para aqueles que desejam sair de frente da televisão.

No sábado, MC Daniel pousa em Anápolis com a Revoada do Falcão. Além do funkeiro queridinho do momento, o show também contará com a participação de MC Jivas, Demik, Wil e Amno.

O evento será realizado a partir das 22h, no Stillus Hall. Os interessados podem adquirir os ingressos por meio do site BaladApp, sendo R$ 65 para o front stage e R$ 120 para o camarote.

Para aqueles que desejam aproveitar os dias de descanso para viver fortes emoções, a peça Minha Vida em Marte, com a atriz global Mônica Martelli, é a opção perfeita.

A primeira sessão será realizada no sábado às 19h, no Centro de Convenções de Anápolis. Já no domingo, a comédia acontecerá a partir das 18h, no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia. As entradas para o espetáculo podem ser compradas através da plataforma Ingresso Digital.

Como rir nunca é demais, também na capital, os goianos podem garantir boas gargalhadas com o stand-up Avivamento, que será apresentado por Arnaldo Taveira no Guardians Comedy Club.

Confira o Agenda Portal 6 na íntegra: