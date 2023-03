Destinos incríveis e baratos para se curtir saindo de Goiás no próximo feriadão

A Semana Santa será em um mês, o que confere um bom período para planejar uma viagem relaxante. Confira quais são os destinos incríveis mais em conta antes que seja tarde.

O Portal 6 realizou um levantamento que considera as passagens de ida, no dia 6 de abril voltando no dia 9 do mesmo mês. Os dados foram levantados na plataforma Decolar.com na tarde desta quinta-feira (02) e não incluem taxas. Já a forma de pagamento pode variar de acordo com o voo e a companhia escolhida.

Para quem pensa em viajar gastando o menos possível, Curitiba é a melhor opção. A cidade possui diversos pontos turísticos, como o famoso Jardim Botânico, Praça Tiradentes e o Museu Oscar Niemeyer. As passagens aéreas durante a Semana Santa, saindo do Aeroporto Santa Genoveva, estão R$ 442, com ida e volta pela Azul.

Já Porto Seguro é uma ótima opção para quem deseja uma viagem conta com praias deslumbrantes e muita história. A cidade baiana conta com o Centro Histórico de Porto Seguro, a Passarela do Descobrimento e as praias incríveis de Mundaí e Taperapuã. As passagens para a cidade saem a R$ 876 pela Azul.

Outro destino que pode caber no bolso e mais próximo de Goiás é a própria cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro, além de oferecer praias paradisíacas, possui restaurantes conceituados, museus e bares que esbanjam a cultura carioca. As passagens para visitar a cidade estão saindo a R$ 710, com ida pela Azul e volta pela Gol.

Veja quais são os destinos mais baratos saindo de Goiás para curtir o feriado da Semana Santa:

Curitiba (PR) – R$ 442

Florianópolis (SC) – R$ 540

Vitória (ES) – R$ 548

Rio de Janeiro (RJ) – R$ 710

Porto Seguro (BA) – R$ 876

São Luís do Maranhão (MA) – R$ 892