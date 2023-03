Líder em Goiás, Portal 6 fecha fevereiro com mais de 18 milhões de acessos

O Portal 6 é líder de audiência em Goiás. Com redações em Goiânia e Anápolis, e cobertura local de todo o estado, o veículo fechou fevereiro com 18.069.960 de visualizações únicas.

Os dados são do Google Analytics e refletem a preferência dos leitores pelo site, que prioriza as notícias regionais sem deixar de abordar grandes temas nacionais que impactam diretamente a vida do internauta.

Diretor-geral do Portal 6, o jornalista Danilo Boaventura explica que esta ascensão em audiência é um reflexo direto da mudança da estratégia digital do veículo, iniciada em 2020.

“De lá para cá, saímos de 25 milhões de acessos por ano para 200 milhões, como registrado em 2022”, detalha.

Além da expansão e aumento de equipe, o Portal 6 também tem investido em tecnologia e perfomance.

Os mais de 50 textos publicados diariamente seguem as práticas recomendadas pelos mecanismos de buscas. O tempo de carregamento das páginas também foi reduzido pela metade, o que melhorou a navegabilidade do usuário e a impressão de anúncios.

“Estamos sob consultoria do Google desde o ano passado e trabalhamos diariamente para implementar inovações nos processos de produção, distribuição, ganho de território e fidelização do público. É um caminho que reforça cada vez mais nossa independência editorial e financeira”, destaca Danilo.