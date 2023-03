Postos em Goiânia têm festival de preços com retorno de impostos sobre combustíveis; veja mais baratos

O 1º de março foi marcado pela volta parcial de impostos federais sobre a gasolina e o etanol. Agora, um dia após a reoneração, os postos de combustíveis na Grande Goiânia apresentam preços divergentes entre si, com variação do preço do litro de gasolina de até R$ 1,10.

Os dados colhidos no aplicativo EON, da Secretaria da Economia do Estado de Goiás, por volta das 16h desta quinta-feira (02), mostram os diversos valores da gasolina. O litro mais caro encontrado nesta quinta-feira (02), está sendo vendido em diversos postos por R$ 5,89, independente da forma de pagamento.

Já o litro mais barato pode ser encontrado em um posto localizado na BR-153, em Aparecida de Goiânia, com o valor de R$ 4,79 . Outro posto no Setor Central em, Aparecida de Goiânia, oferece o litro a R$ 4,99.

De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), o aumento para gasolina deve girar em torno de R$ 0,47 por litro, enquanto o álcool aumentará em aproximadamente R$ 0,02.

No dia 23 deste mês, antes da implementação das tarifas tributárias, o consumidor poderia encontrar o litro mais barato de gasolina por R$ 4,43. O litro mais caro, no entanto, beirava o preço atual, custando R$ 5,54.