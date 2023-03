Relembre grandes astros internacionais que Goiânia recebeu nas últimas décadas

Goiânia é conhecida em todo o Brasil como “A Cidade do Sertanejo”, sendo um polo do gênero musical. No entanto, grandes nomes da música internacional já marcaram presença na capital goiana nas últimas décadas.

Um grande exemplo foi a banda alemã Scorpions. O grupo de hard rock fez um enorme sucesso mundial com hits como “Rock You Like a Hurricane”, “Wind of Change” e “Still Loving You” nos anos 1980.

No dia 31 de julho de 2008, os artistas trouxeram o espetáculo musical para os palcos do Goiânia Arena, agitando a população goianiense.

Outro nome de bastante sucesso da década de 1980 que veio para a capital do sertanejo foi a banda Guns’n’Roses, que fez a festa no Estádio Serra Dourada, no dia 11 de setembro de 2022.

“Sweet Child of Mine”, “Welcome to the Jungle” e “Patience” são apenas alguns exemplos dos grandes sucessos que o grupo acumulou ao longo de quase 40 anos de estrada.

O ano de 2022 ainda contou com a presença da cantora pop Bonnie Tyler, que soltou a voz nos palcos do Goiânia Arena no dia 26 de novemrbo.

Nascida no Reino Unido, a artista tocou corações mundialmente com músicas como “Total Eclipse of the Heart” e “Holding Out for a Hero”.

Além dela, os também britânicos da banda Dire Straits Legacy já se apresentaram duas vezes na capital goiana, nos anos de 2019 e 2022.

O Festival Villa Mix, bastante conhecido por ser um evento de música sertaneja, já usou suas cartas para atrair artistas de outros países também.

Dentre eles, estão a cantora Demi Lovato, que passou por lá em 2017, e os cantores Nick Jonas e Shawn Mendes, ambos na edição do ano seguinte.

Um outro show que chamou a atenção, embora tenha ocorrido em um evento privado, foi o do artista Liam Payne. No ano de 2021, o ex-One Direction cantou em uma festa de aniversário de 15 anos na capital goiana.

Por último em nossa lista, deixamos o maior destaque que pisou na cidade de Goiânia para mexer com os corações da população local.

Sim, falamos de Paul McCartney, ex-The Beatles e considerado um dos maiores e mais influentes nomes da história da música mundial.

No dia 06 de maio de 2023, se completarão 10 anos da apresentação da lenda do rock em Goiás. No espetáculo, ele emocionou a plateia com hits como “Let It Be”, “‘Live and Let Die” e “Blackbird”.

Paul chegou inclusive a soltar expressões locais, como “ô trem bão” e na despedida, disse que “é hora de vazar”, deixando um sabor especial para os goianos.