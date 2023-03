Quem tem iPhone deve ficar ligado, pois alguns erros feitos na de usar o carregador do celular podem acabar comprometendo a saúde da bateria do seu aparelho.

Essas atitudes são capazes de prejudicar a vida útil da bateria e a eficiência do aparelho a longo prazo e, por isso, devem ser evitadas ao máximo.

Então, conheça alguns dos erros mais comuns que os usuários de iPhone cometem ao carregar seus celulares.

6 erros que quem tem iPhone não pode cometer ao usar o carregador

1. Carregar o iPhone durante a noite inteira

Você sabia que deixar o celular carregar a noite toda pode prejudicar a vida útil da sua bateria? Pois é. Dessa forma, a bateria do seu aparelho pode acabar ficando ‘viciada’ e deixando de entregar a capacidade inicial.

2. Utilizar carregadores de baixa qualidade

É importante que os usuários utilizem apenas carregadores de alta qualidade e originais da Apple para carregar o iPhone. O uso de carregadores não originais pode danificar a bateria e até mesmo causar um curto-circuito no aparelho.

3. Carregar o iPhone com a capa protetora

Outra dica é não carregar o celular com a capa protetora. Isso pode fazer com que o dispositivo aqueça demais e comprometa a eficiência da bateria.

4. Não usar modo avião

Carregar o iPhone enquanto ele está conectado à internet pode prejudicar a vida útil da bateria. Para evitar isso, o ideal é colocar o celular no modo avião durante o processo de carregamento.

5. Carregar o iPhone na tomada do carro

Carregar o iPhone na tomada do carro pode causar flutuações de energia que prejudicam a eficiência do aparelho. O ideal é que os proprietários do aparelho usem apenas tomadas de parede para carregar o celular.

6.Não atualizar o software do iPhone

Por fim, não atualizar o software da Apple é mais um dos erros feitos pelos usuários do iPhone ao carregar o celular. Normalmente, as atualizações trazem melhorias no gerenciamento de energia do aparelho e, por isso, devem ser realizadas.

