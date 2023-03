Bombeiro é baleado por policial civil durante briga de trânsito em Goiânia

Durante uma briga de trânsito, ocorrida na manhã desta sexta-feira (03), o bombeiro militar Ricardo de Matos Ferreira foi baleado por um policial civil em um posto de combustíveis localizado no Jardim Europa, em Goiânia.

O Portal 6 apurou que a vítima estava pilotando uma motocicleta, até que em um determinado momento, tentou ultrapassar a caminhonete dirigida pelo suspeito e teria então feito um gesto com a mão.

Nesse instante, o bombeiro notou que estava sendo perseguido, correndo para se esconder em um posto de combustível.

No entanto, o policial civil que dirigia a caminhonete, juntamente com o filho, que estava como passageiro, desceram e de imediato começaram a agredi-lo com socos e chutes.

Logo em seguida, quando o bombeiro tentou novamente fugir, o agente sacou uma arma e disparou por duas vezes, atingindo o abdômen dele.

Os suspeitos das agressões rapidamente fugiram do local e a vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO).

Posteriormente, na mesma unidade de saúde, a Polícia Militar (PM) conseguiu localizar e prender o suspeito de ter efetuado os disparos.