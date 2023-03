Jovem que morreu em batida entre carro e caminhão voltava da missa de formatura

No momento em que sofreu um acidente fatal na BR-452, entre os municípios de Itumbiara e Bom Jesus de Goiás, a jovem Mariany Martins, de 25 anos, estava retornando da missa de formatura, estando a apenas um dia de realizar o grande sonho de se formar em psicologia.

A colisão entre o veículo de passeio que a estudante estava contra um caminhão, ocorreu na quinta-feira (02), vitimando ela, a filha e outros três parentes.

Ao G1, Anna Paula Ferreira, irmã de criação de Mariany, contou que “ela estava se formando, era um sonho para ela”.

Na data do acidente, o veículo em que a jovem estava ficou completamente destruído, no entanto, o motorista do caminhão conseguiu sair ileso.

Além da estudante, também estavam no carro Thiago Cândido Martins Oliveira, de 33 anos, Thalita Rafaella Nogueira do Nascimento, de 27, Júlia Gabriela Martins, de 20, e a filha da formanda, Maria Alice Martins Pereira, de apenas 04 anos.

Diante da triste situação, a prefeitura de Bom Jesus de Goiás comunicou que irá declarar três dias de luto oficial.