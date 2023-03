Noiva descobre qual presente de casamento a família quer dar para ela e a festa pode não terminar bem

A atitude de uma noiva vem dando o que falar na internet após ela descobrir qual presente de casamento a família quer dar para ela.

De acordo com o relato postado no Reddit e divulgado pelo jornal The Mirror, da Inglaterra, os familiares adquiriram um dos itens mais baratos e por conta disso a festa pode não terminar bem.

“Meu noivo e eu teremos um casamento sem crianças, mas no caso de parentes com filhos mais velhos nós abrimos uma exceção”, inicia a mulher.

Ela continua relatando que toda a confusão teve início após o pedido de um dos familiares.

“Assim que enviamos o convite, minha prima entrou em contato e pediu para enviarmos um convite de acompanhante para o namorado de sua filha. Eu expliquei que não estávamos fazendo isso, ainda mais quando não conhecemos o acompanhante em questão”, completa.

Porém, o que era para ser apenas uma discussão familiar, tomou grandes proporções. Para não dar continuidade ao desentendimento, ela acabou cedendo ao pedido.

“Ela simplesmente parou de falar comigo e começou a envolver outras pessoas da família na briga, o que me fez ceder para evitar uma grande confusão. No entanto, após enviarmos os convites e o link da lista de presentes fomos surpreendidos pela atitude da minha prima”.

De acordo com a noiva, a escolha foi por um dos presentes mais baratos da lista. Segundo a mulher, ela esperava um presente melhor como sinal de gratidão por ter aberto uma exceção ao namorado da prima.

“Se eles não tivessem me pressionado para convidar o namorado da filha deles eu não teria me importado. Mas parece que eles podem pagar pela vinda dele, incluindo voo e hotel, e não se importam em enviar um presente melhor como sinal de gratidão”.

O relato dividiu os usuários. Enquanto uns saíram em defesa da noiva, outras condenaram a atitude.

“Você tem direito em estar chateada e em ter regras sobre quem vai ao seu casamento, mas não pode esperar gratidão ou presentes específicos dos convidados”, aconselhou uma.

“É rude insistir em levar um acompanhante e ainda mais rude exigir um presente mais caro deles ou um presente específico do acompanhante”, defendeu outra.