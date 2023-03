Após errar pênalti, jogador do Vila Nova é agredido por torcedor dentro do gramado

O atacante Neto Pessôa, jogador de futebol do Vila Nova, foi agredido por um torcedor dentro do gramado do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), durante partida que ocorreu neste sábado (04).

O incidente aconteceu após o atleta de 28 anos perder um pênalti, no último lance da partida, fazendo com que a equipe fosse eliminada do Campeonato Goiano de 2023.

No momento do ocorrido, o colorado enfrentava o time do Anápolis e estava perdendo o jogo.

Caso o atacante convertesse a penalidade, o Vila Nova empataria a partida e seguiria vivo no torneio. No entanto, o goleiro adversário acabou defendendo a cobrança, eliminando o clube da capital goiana.

Com isso, o torcedor pulou a estrutura que divide o campo da arquibancada e desferiu um chute em Neto Pessoa. Em seguida, ele saiu correndo de volta para a torcida, sumindo em meio às pessoas.

Ao G1, o Vila Nova afirmou que o autor foi identificado, mas não revelou se ele foi detido. Além disso, a Polícia Civil (PC) pontuou que a vítima não fez um registro da ocorrência até o momento.

Na coletiva após o final da partida, o presidente do clube, Hugo Jorge Bravo, lamentou o ocorrido e definiu a agressão como inadmissível.

Ainda segundo ele, a instituição Vila Nova não aceita nenhum tipo de violência contra atletas e funcionários, e a agressão não vai ficar impune.