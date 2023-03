Após temporal naufragar canoa, mulher morre e outras duas ficam feridas

Por causa de um temporal, uma canoa naufragou neste sábado (04) próximo a uma ilha do Lago Azul, em São Simão, causando a morte de uma mulher e deixando outras duas pessoas com queimaduras.

Ao G1, o tenente do Corpo de Bombeiros, Abel César, que participou do resgate, revelou que todos os tripulantes usavam coletes salva-vidas no momento do acidente. No entanto, mesmo com a proteção, a vítima acabou se afogando.

Na canoa estavam presentes seis pessoas, sendo o barqueiro, dois casais e a filha adolescente de um deles.

O grupo estava voltando de uma pousada, quando um temporal caiu no lago que estava e precisaram voltar às pressas para a ilha.

Em um determinado momento, a chuva passou e então decidiram continuar no caminho, no entanto, logo a tempestade retornou e fez com que a canoa afundasse.

Segundo os bombeiros, o grupo permaneceu por cinco horas na água até o resgate.

Os cinco sobreviventes foram encaminhados para o Hospital Municipal de São Simão. Dentre eles, estavam uma mulher e a filha que apresentavam queimaduras nas mãos por terem se agarrado em um tambor de gasolina no momento em que a canoa afundou.

O canoeiro e o pai da adolescente acharam uma garrafa térmica que serviu de apoio. Já o outro casal, enquanto o homem ficou boiando, a esposa acabou se afogando.

Um morador da região foi quem acionou os bombeiros após ir ao local de madrugada com barco próprio para ajudar no resgate das vítimas.