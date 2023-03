Cata-treco de Goiânia coleta mais de 55 mil objetos de grande volume em 2022

O serviço Cata-treco, promovido pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), coletou mais de 55 mil objetos ao longo do ano de 2022, contando até mesmo com o resgate de alguns itens curiosos.

A iniciativa, que faz parte do programa de coleta seletiva do município, tem como objetivo ajudar o goianiense a descartar materiais de grande volume que estejam sem condições de funcionar regularmente.

Os armários e guarda-roupas, bem como as partes que os compõe – como as portas – lideram o ranking de objetos recolhidos em 2002, somando 20.667 unidades.

Em seguida, estão os sofás, com 5.772 unidades; camas, com 3.716 unidades; e as gavetas, com 3.352.

Ainda segundo a Comurg, cerca de 370 coletados chamaram a atenção no último ano. Dentre eles, apareceram itens como cama elástica, quadros decorativos e videocassetes, já em desuso há muitos anos.

Depois de recolhido, todo o material é destinado a 13 cooperativas credenciadas pela Prefeitura. Elas fazem a separação e dão uma destinação sustentável aos objetos, como reciclagem ou reaproveitamento.

O serviço, que já completa 12 anos, é gratuito e feito sob agendamento prévio. Para acionar o Cata-treco, o cidadão deve entrar em contato pelo WhatsApp (62) 98596-8555 ou pelo telefone (62) 3524-8555.