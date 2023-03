Mansão escondida em um dos lugares mais belos de Goiás virou opção para fugir da rotina e curtir com a galera

A gente sabe que as vezes dá vontade de juntar todo o grupo de amigos ou colegas de trabalho e sair para aproveitar o fim de semana. Mas, hoje em dia, é cada vez mais difícil achar um local bacana e que comporte toda a galera.

Situada em uma localização privilegiada no Condomínio Portal do Lago, às margens do Corumbá IV, em Alexânia, a Mansão Vermelha é uma opção para relaxar com as pessoas queridas.

O imóvel é um sobrado com três pavimentos, totalizando 860 m² de construção e uma área de 2.500 m².Com arquitetura planejada e paisagismo requintado, oferece uma vista de tirar o fôlego para as belezas naturais naturais.

A mansão conta com 05 suítes, sendo todas com ar-condicionado e banheiros de dois chuveiros aquecidos. Ao todo, a residência oferece 12 camas de casal, conseguindo abrigar até 24 pessoas.

A área molhada é um verdadeiro espetáculo. Equipada com uma grande piscina de borda infinita, ninguém precisa ficar de fora.

Agora, quando o clima der uma esfriada, também não há problemas. A mansão também conta com um ofurô sensacional, que deixa a água bastante aquecida.

Além disso, ainda há espaços reservados para lareira, pergolado com sofá e cama, churrasqueira, cervejeira, Smart Tv, banheiros e playground.

O local ainda conta com uma área de jogos equipada com mesa de sinuca, pebolim, tênis de mesa, além de rede, churrasqueira e banheiros extras.

Mais informações pelo Instagram @ranchodomfernando ou através do número (62) 9 9635-5913.