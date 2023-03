Abertas as inscrições para novo concurso público em Goiás com salários de mais de R$ 13 mil

A Prefeitura Municipal de Itapuranga abriu as inscrições para um concurso público para diversos cargos e salários de mais de R$ 13 mil.

São 64 oportunidades para início imediato e mais 192 para formação de cadastro de reserva para os níveis de escolaridade fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições podem ser feitas no site do Instituto Verbena até às 17h do dia 10 de abril. Os valores da taxa são de R$ 80, R$ 110 e R$ 160, a depender da formação dos candidatos.

As vagas são destinadas aos cargos de cuidador (sexo feminino e masculino), auxiliar em saúde bucal, técnico de enfermagem e radiologia, biomédico, educador físico, enfermeiro padrão, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo.

Além desses, há também vagas para as funções de médicos anestesiologista, cirurgião, clínico geral, ginecologista/obstetra, ortopedista, psiquiatra, ultrassonografista, nutricionista e odontólogo.

A seleção acontecerá em apenas uma etapa, por meio de prova objetiva e, para alguns cargos, também haverá prova de Títulos.

Mais informações estão disponíveis no edital.