Além de ser um alimento extremamente saboroso e amado por muitas pessoas, o hábito de chupar laranja ainda traz inúmeros benefícios para a saúde, o que o torna cada vez mais adorado.

Rica em vitamina C e nutrientes, a fruta auxilia na prevenção das mais variadas doenças, além de ser um ótimo método natural para potencializar a ação do organismo.

O sabor costuma variar de acordo com o tipo, podendo ser mais doce ou mais azedo, mas todas compartilham os benefícios e de quebra ainda são extremamente versáteis, sendo deliciosas para fazer sucos, colocar em saladas, ou até mesmo apenas chupar.

Além disso, a laranja ainda costuma ser utilizada frequentemente como um toque especial nas receitas culinárias, como é o caso daquela deliciosa feijoada clássica nos finais de semana.

O melhor é que a fruta é de fácil acesso, estando disponível praticamente durante todo o ano e podendo ser encontrada nos mercados, feiras e hortifrutis.

Conheça os benefícios que chupar laranja traz para saúde

1. Diminui os riscos de AVC em mulheres

Segundo um estudo realizado pela American Heart Association, principalmente em mulheres, o consumo da laranja colabora para a redução dos riscos de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Os pesquisadores responsáveis pela pesquisa acreditam que os flavonoides presentes na fruta possam ser os principais responsáveis por esta prevenção.

Isso porque os compostos possuem efeito antioxidante e trazem benefícios para a função dos vasos sanguíneos.

2. Previne pedras nos rins

Uma pesquisa realizada pela University of Texas Southwestern Medical Center, dos Estados Unidos, identificou que um dos benefícios da laranja é que a fruta colabora para a prevenção de formação de pedra nos rins.

No caso de pessoas que já possuem cálculos renais, por produzir cargas alcalinas, a fruta contribui para o controle dos cálculos.

Ademais, a laranja faz com que aumente o nível de citrato na urina, fato este que ajuda na prevenção.

3. Combate o colesterol ruim

Rica em flavonoides, vitamina C, fibras e betacarotenos, o consumo da fruta é considerado como um método natural ideal para combater o colesterol ruim (LDL).

Para mais, as fibras e os betacarotenos ainda contribuem limitando a absorção do colesterol no organismo, evitando assim o seu excesso.

4. Reduz os riscos de câncer

Diversos estudos realizados no campo da saúde indicam que a laranja pode evitar o surgimento de alguns tipos de cânceres, como é o caso do câncer de mama, esôfago, estômago e pâncreas.

Assim como nos casos anteriormente citados, os flavonoides também são responsáveis por este benefício, contribuindo com o bloqueio de determinados genes responsáveis pelas doenças degenerativas.

Ademais, a vitamina C também colabora para este benefício ao remover e interromper as ações dos radicais livres no organismo.

5. Melhora a memória

Uma pesquisa científica divulgada no The American Journal of Clinical Nutrition constatou que a vitamina C presente na fruta ajuda na sinapse dos neurônios, permitindo assim uma considerável melhora na transmissão de impulsos nervosos e consequentemente, uma melhora da memória, principalmente em pessoas idosas.

6. Outros benefícios

Os benefícios da laranja não param por aí. Estudos apontam que o consumo da saborosa fruta também protege os olhos, coração, reduz a prisão de ventre, afasta doenças respiratórias, previne gripes e resfriados, retarda o envelhecimento, ajuda com o funcionamento da tireoide e ainda traz uma melhora rápida para o humor.

