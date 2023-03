Garotinho de 07 anos morre após sofrer descarga elétrica no quintal de casa

Um garotinho, de apenas de 07 anos de idade, morreu após encostar em um fio e sofrer uma descarga elétrica no fim da tarde do domingo (05). A fatalidade ocorreu em Santo Antônio do Descoberto, entorno do Distrito Federal (DF).

O Portal 6 apurou que o menino estava brincando com um amigo, quando os pais ouviram gritos dizendo: ‘o Arthur está grudado na cerca’.

Nesse momento, o pai teria desligado o disjuntor de energia e corrido para socorrer a criança. O garotinho chegou a ser encaminhado para uma unidade de saúde, mas já teria chegado sem vida.

O homem relatou que o fio de alta tensão teria caído na cerca onde prendia as galinhas. Ele teria energizado o local para evitar que outros animais atacassem as galinhas.

A Polícia Civil de Águas Lindas vai investigar a causa da morte.