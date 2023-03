Goiana viraliza após imitação de pastora mirim e semelhança com ator internacional

Um vídeo publicado pela influenciadora goiana Thayná conseguiu viralizar nas redes sociais e impressionar os internautas na última semana.

Na gravação, divulgada no dia 25 de fevereiro, a menina aparece imitando, para alguns familiares, algumas falas da pastora mirim, Vitória Souza, que repercutiu na web pelas pregações analógicas utilizando iPhones, notas de R$ 100 e até análise de copos de plástico.

No entanto, quase ao fim da gravação, a jovem aparece fazendo uma brincadeira com o pai, momento que chamou a atenção dos internautas pela semelhança do homem com o ator Pedro Pascal, que interpreta o personagem Joe na série “The Last of Us”.

Nos comentários, usuários se divertiram com a imitação e a similaridade do homem com o artista. Teve até quem afirmou que, na realidade, o indivíduo que apareceu no vídeo era o verdadeiro Pedro Pascal e que o artista estava curtindo um momento de férias em Goiânia.

“O Pedro Pasqual brasileiro e o final”, escreveu um.

“cara igualzinho o pedro pascal kkkkkkkkkk”, disse outro.

Veja alguns tweets:

KKKKKKKKKKKKKKK q 0di0 q eu peguei a referência, gente eu tenho mta cultura inutil — Patolino de pantalona (@husgoss) February 27, 2023

de vdd eu quase me mijei assistindo isso — gab (@paradecairpfv) February 26, 2023

o Joel no final kkkkkkkkkkkkk — Felix com F (@FelixwithF) February 28, 2023

o pedro pascal no final — ra-ta-ta-ta (@predoazeved0) February 27, 2023

O Pedro Pascal no meio do vídeo — Ciber (@Cyberjow) February 26, 2023