PRF resgata adolescente de 16 anos de ponto de prostituição no interior de Goiás

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou uma adolescente de 16 anos de um ponto de prostituição de Santo Antônio da Barra, no Sudoeste Goiano, em uma operação realizada na noite deste domingo (05).

Ela foi encontrada durante um exercício de combate à exploração sexual de menores de idade, onde os policiais estavam fiscalizando estabelecimentos comerciais e casas noturnas às margens da rodovia BR-060 e BR-452.

Ao investigar uma localização conhecido como ponto de encontro de garotas de programa no município, os agentes encontraram a jovem, acompanhada do namorado, de 18 anos, que mora no local.

Após verificarem informações com moradores e frequentadores do estabelecimento, os policiais não confirmaram indícios de exploração sexual envolvendo a adolescente.

No entanto, foi constatado que a garota vive em uma situação de vulnerabilidade permanecendo no local, o que a colocava em constante risco.

A jovem foi retirada do estabelecimento e entregue aos cuidados da responsável legal. Além disso, a PRF fez um encaminhamento ao Conselho Tutelar da cidade, para acompanhamento e procedimentos cabíveis.