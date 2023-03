Virgínia faz desabafo em rede social após ser envolvida em polêmica: “tentam me diminuir”

As críticas de internautas em relação aos valores das bases da marca WePink, que pertence a Virgínia Fonseca, fizeram a influenciadora digital utilizar as redes sociais no domingo (05) para rebater os julgamentos.

Nos stories, a esposa de Zé Felipe afirmou que os altos preços dos produtos se devem à “qualidade importada” e propriedades ‘especiais’ deles que ajudam no tratamento da pele.

“Eu pensei que iam parar, mas ainda não pararam. Vou comentar sobre porque chega a ser engraçado. As mesmas pessoas que falam que posso ser o que quiser são as que tentam me diminuir por eu lançar um produto com a qualidade de importado”, falou.

Ela também aproveitou o momento para se posicionar sobre as acusações dos usuários sobre a empresa copiar as linhas das marcas de maquiagem das celebridades Kylie Jenner e Rihanna.

De acordo com a youtuber, tanto ela quanto as artistas estrangeiras influenciam pessoas e, por isso, as comparações não são justas.

“Elas influenciam muitas pessoas, assim como eu, correto? A diferença é que agora você pode ter um produto com qualidade de importado. Ele pode ser nacional (você encontra isso na WePink). E se eu tenho condições de fazer isso, eu faço. Ou vocês acham que fazer um produto com qualidade de importado é baratinho?”, diz.

Segundo Virgínia, a empresa possui um padrão elevado e ressalta a confiança na marca devido a evolução da empresa ao longo dos anos.

“Se a WePink não tivesse esse padrão de qualidade elevado, vocês podem ter certeza que a gente não teria construído um quarto do que a gente construiu. Começamos do zero, tudo novo, sem ajuda de marca grande! Fomos nós, fazendo o que gostaríamos que tivesse no mercado”, finaliza.