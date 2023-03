Policial militar de Goiânia é flagrado dando chibatadas em homem ajoelhado

No último dia 05 de março, um policial militar despido de farda foi visto dando chibatadas em um homem. O caso aconteceu em Goiânia e foi registrado num vídeo, em que é possível ver uma arma na mão do agente enquanto ele usa um pedaço de fio para bater em um homem que se ajoelhou com as agressões.

Na filmagem, a vítima afirma que é trabalhador e estava aguardando um prato de macarrão que já estava pago. Como as identidades dos envolvidos não foram divulgadas, não há informações sobre as circunstâncias do acontecimento e nem sobre o estado da vítima.

Diante da repercussão do caso, a Polícia Militar emitiu uma nota nesta quarta-feira (08), em que afirma que houve a identificação do agente e, no momento da agressão, ele estava em horário de folga. Além disso, a corporação assegurou que instaurou um procedimento administrativo para apurar o caso e afirma que não compactua com desvios de conduta.

Confira da nota na íntegra:

“A propósito da solicitação de nota sobre a conduta de um policial militar em horário de folga no dia 05/03/23, em Goiânia, a Polícia Militar de Goiás informa: A PMGO após tomar conhecimento dos fatos, identificou o policial militar e instaurou Procedimento Administrativo para fins de apurar as circunstâncias dos fatos, bem como adotou todas as providências cabíveis. A Polícia Militar de Goiás reitera que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta.”