Anápolis e Goiânia devem ganhar novas linhas de ônibus intermunicipais; veja os destinos

Anápolis e Goiânia devem ganhar novas rotas de ônibus intermunicipais em um futuro próximo. Isso porque a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) aprovou o edital de chamamento público para empresas de transporte do ramo.

Dessa forma, a pasta busca retomar o serviço em localidades que estão sem atendimento ou com linhas em condições precárias.

Anápolis será contemplada com quatro novas rotas, saindo para os municípios de: Goiás; Inhumas (via Nerópolis), São Francisco de Goiás e Silvânia (via Gameleira de Goiás).

Já o chamamento para a capital goiana visa empresas que assumam cinco linhas desativadas, com destino a: Águas Lindas de Goiás, Cristalina, Iporá, Santa Rosa de Goiás e Uruana.

As companhias interessadas na concessão do serviço podem assumir mais de uma rota, que por sua vez, poderá ser beneficiada por mais de uma administradora de transportes.

O contrato da parceria público-privada terá validade de 15 anos, podendo se estender para 30 anos.

Para participar, as empresas deverão enviar um projeto explicando como será realizada a operação, constando dados sobre os percursos, distâncias dos trajetos e veículos que serão utilizados.

Além disso, o documento também deverá informar a frequência do serviço (se é diário ou semanal), quadro de horários, pontos de embarque e desembarque, além das tarifas que serão cobradas.