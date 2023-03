Anápolis está se endividando, vendendo o que tem e trabalhadores não recebem salários

No artigo de hoje vou começar com a frase que venho repetindo sempre no final dos meus textos: Anápolis precisa dos anapolinos.

Vou enumerar alguns fatos recentes para que todos tenham uma noção melhor da realidade que estamos vivendo em nossa cidade:

1) INFRAESTRUTURA – Estamos em estado de emergência sob a justificativa de reestruturação de áreas críticas e de alagamentos após os fortes temporais. Não vi ações para buscar ajuda nos governos estadual e federal. Em uma estratégia de voo solo, o sr. prefeito optou por endividar Anápolis em mais R$ 100 milhões;

2) PATRIMÔNIO – Parte da cidade vai a leilão. Foi publicada a Lei autorizando a venda de aproximadamente 250 mil m² de áreas públicas. Dentre elas, o Kartódromo e a Rodoviária. A ideia é garantir o dinheiro dos aposentados e pensionistas por mais um tempo. Isso não é uma solução sustentável e votei contra, obviamente;

3) FUNCIONALISMO – Salários atrasados mais uma vez e profissionais angustiados sem ter condições sequer de pagar despesas essenciais. Credenciados que ganham por mês R$ 1.394,00 líquidos para trabalharem 40h/semana. Isso se não tiver feriado ou ficarem doentes. Não ganham VA nem VT. Já os comissionados (aqueles de indicação política) ganham muito mais, têm todos os benefícios e se adoecerem e levarem atestado, o salário ficará mantido;

4) SAÚDE – Anapolinos saindo da cidade para realizar cirurgia em Pirenópolis e Uruaçu (nada contra essas cidades)! Milhares de exames na fila de espera e milhões circulando no bolso de poucos.

Já disse nesse espaço em outro dia. Existe uma Anápolis que está na mídia com a narrativa que os governantes impõem. Otimismo, investimento, futuro… É a versão dos que vivem para o poder dos cargos e das verbas. Eles rastejam, como serpentes traiçoeiras, nos corredores dos palácios e tribunais do Estado. Por onde passam, devoram.

Enquanto isso, a Manchester Goiana ainda bate o coração e o seu povo sobrevive. Lutam para não ficar podre, carcomido e fétido.

Anápolis precisa dos anapolinos!

É isso.