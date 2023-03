UFG está com 30 mil vagas abertas em curso online e totalmente gratuito

Estão abertas as inscrições para o curso online e totalmente gratuito oferecido pela Universidade Federal de Goiás (UFG) na área da saúde, com 30 mil vagas.

As aulas são oferecidas em conjunto com a Universidade Aberta do Brasil (UAB) com o seguinte tema: “Como o uso de certificação digital promove a validade jurídica de assinaturas digitais no Brasil?”.

O prazo final para se inscrever é até o dia 24 de abril de 2023 pelo site da Unasus. A modalidade utilizada para ministrar as aulas será o Ensino a Distância (EAD).

Além da qualificação profissional, os alunos vão receber um certificado de 10 horas ao final.

O curso é voltado para gestores municipais, estaduais e distritais de saúde, profissionais de saúde com nível médio ou superior, preferencialmente, aqueles que compõem as equipes da Estratégia de Saúde da Família e utilizam prontuário eletrônico para os registros da informação em saúde e demais interessados no tema.