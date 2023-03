Conheça o paraíso subterrâneo que fica em Goiás e abriga o maior complexo de cavernas da América do Sul

O estado de Goiás é repleto de belezas naturais e paisagens interessantes para se explorar. Uma delas é o Parque Estadual da Terra Ronca, localizado em São Domingos, município no Leste Goiano, na divisa com Minas Gerais (MG).

Na localidade, se encontra um verdadeiro paraíso subterrâneo, que abriga o maior complexo de cavernas da América do Sul, com mais de 200 das cavidades esculpidas pela natureza.

De acordo com as pesquisas arqueológicas, a Terra Ronca já foi um fundo marinho há milhões de anos. Com o tempo, ela foi sofrendo diversas mudanças geográficas, se tornando a estrutura que conhecemos hoje.

As cavernas foram descobertas ainda no século XVIII, mas a exploração turística começou apenas na década de 1950.

Para visitar o complexo em São Domingos, é necessário seguir algumas regras de segurança, como o uso obrigatório de capacete com lanterna e a contratação de um guia especializado.

Além disso, é proibido fumar, alimentar os animais ou retirar qualquer tipo de material das cavernas.

No total, são aproximadamente 60 km disponíveis para exploração turística no complexo. Dentre as rotas mais conhecidas, estão a Caverna Terra Ronca I, com 7 km de extensão, e a Terra Ronca II, que possui um rio subterrâneo de águas cristalinas.