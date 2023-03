Estudante mostra como é a rotina de quem usa patinete elétrico para se locomover de Anápolis

O anapolino Gustavo Luiz fez um vídeo recentemente, criticando o atual estado das vias públicas da cidade. O jovem, que cursa design, revela que desde quando adquiriu um patinete elétrico os problemas estão cada vez mais evidentes.

O registro foi publicado no TikTok. Segundo o estudante, é inviável pilotar o veículo nas ruas, mesmo próximo ao acostamento da faixa da direita.

Os demais motoristas não mantém uma distância segura e constantemente buzinam de forma agressiva para quem trafegue em uma velocidade inferior ao ritmo anapolino.

Os buracos na pavimentação, que pioraram após as fortes chuvas de fevereiro, também mostram-se um problema, especialmente para motos e, no caso do jovem, patinetes.

Além disso, Gustavo revela que outro grande problema é o estado das calçadas das ruas. Com o piso desnivelado e repleto de rachaduras, por diversas vezes ele admite ter se acidentado no percurso.

Ademais, o estudante reclama que várias pessoas utilizam esses espaços para colocar mesas, cadeiras ou mesmo estacionar o carro. Tal prática acaba por dificultar o trânsito não apenas dele, como o de diversos outros pedestres.

Por fim, o rapaz faz um apelo para a Prefeitura de Anápolis, cobrando maiores cuidados com a condição das vias da cidade.

Veja!