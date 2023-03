Lote em Anápolis vira ‘menina dos olhos’ e três famílias brigam por ele

Um idoso de 60 anos procurou a Polícia Militar (PM) de Anápolis por conta de um lote localizado no Sítio das Laranjeiras. O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (10).

O Portal 6 apurou que ele alega ser dono do terreno por meio de usucapião, inclusive com documentação.

Entretanto, apesar de ter construído uma casa no local, ele não mora na residência. Assim, teve conhecimento de que um casal teria arrebentado o cadeado do portão, entrado no terreno, e colocado uma cama dentro da casa.

De quebra, alegaram que teriam pago três parcelas de IPTU que estavam atrasadas e, por isso, agora iriam morar no local até que conseguissem também o usocapião do lote.

O idoso afirma que a situação ocorreu a mando de uma terceira pessoa, que também já tentou dar o ‘golpe’ e ficar com o terreno.

O dono foi orientado a procurar a Polícia Civil.