Programa Meia Tarifa avança mais uma etapa em Aparecida de Goiânia

Neste sábado (11) se inicia o programa Meia Tarifa no terminal do setor Araguaia, em Aparecida de Goiânia. No município, o programa já atende os terminais da Vila Brasília e do Jardim Maranata.

A mudança reduzirá a tarifa de R$ 4,30 para R$ 2,15 nos deslocamentos dentro do município. O programa já alcança outras quatro cidades da região metropolitana de Goiânia. São eles: Senador Canedo, Trindade, Goianira e Nerópolis.

O embarque nessas linhas deve ser feito pela porta da frente dos veículos e, por isso, é importante que os usuários respeitem a formação da fila. Qualquer pessoa pode utilizar o benefício, pois não é necessário nenhum tipo de cadastro.

Caso o passageiro precise ir até o terminal para fazer a integração com outra linha que não integre o Meia Tarifa, deve validar o cartão para debitar o complemento da passagem no próprio ônibus.

As linhas abarcadas pelo programa, no terminal Araguaia são: as de número 340, do Parque Industrial Aparecida/ CREDEQ; a 506, da região do presídio Cepaigo; a 508 do Parque Itamarati; 509, do setor Rosa dos Ventos; 522, do setor Expansul; 550, na região de Tangará e a 563, que engloba o Polo Empresarial e o Jardim Pampulha.