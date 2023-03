UFG pode ajudar a melhorar o trânsito em Goiás com uso de inteligência artificial

A Universidade Federal de Goiás (UFG) pode ajudar a melhorar o trânsito em Goiás com inteligência artificial. Essa é uma das possibilidades que estão sendo discutidas entre a instituição de ensino e o Conselho Estadual de Trânsito (Cetran).

Ao Portal 6, o vice-reitor Jesiel Carvalho explicou que as duas entidades tiveram uma reunião inicial, para articular parcerias de ensino e buscar soluções de mobilidade em Goiás.

“Essa visita do José Netho [presidente do Cetran] teve mais como objetivo discutir possibilidades de capacitação dos profissionais que atuam na área do trânsito, desde cursos de qualificação até a programas de pós-graduação”, detalhou.

Jesiel também citou que a UFG poderia contribuir com a mobilidade no estado em vários aspectos, auxiliando com planejamentos econômicos e promovendo avaliações sobre o impacto das ações aplicadas para promover a educação no trânsito.

No entanto, o vice-reitor chamou a atenção ao comentar sobre a possibilidade de se trabalhar um acordo colaborativo para o uso da tecnologia no trânsito em Goiás.

“Podemos usar de nossa estrutura na área da Tecnologia da Informação, incluindo inteligência artificial ou usando algoritmos, para contribuir para o controle do fluxo de trânsito em Goiânia e outros municípios goianos”, destacou.

Por ainda estar em um processo inicial das tratativas, ainda cabe ao Cetran elaborar uma lista de demandas específicas para enviar à UFG e então, poder começar as negociações.

Apesar disso, Jesiel afirmou que há o interesse da universidade em unir forças com o Conselho de Trânsito e que o retorno é aguardado para o quanto antes for possível.