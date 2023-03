Alok será uma das atrações do show de Jorge e Mateus em Goiânia

Após quatro anos sem se apresentar em Goiânia, o DJ Alok voltará à capital, como uma das atrações do evento “Jorge e Mateus Único”.

As apresentações irão acontecer no dia 07 de maio, no estacionamento do Estádio Serra Dourada, localizado às margens da BR-153.

Natural de Goiânia, o músico de 31 anos fez sucesso internacional com hits como “Hear Me Now”, “Big Jet Plan” e “Ocean”.

Além dos maiores sucessos da carreira, Alok irá trazer novos lançamentos para a performance, que contará também com um espetáculo visual de lasers.

O evento contará também com outras atrações do universo sertanejo, sendo elas as duplas João Bosco & Vinícius, César Menotti & Fabiano e Clayton & Romário.

Os ingressos podem ser adquiridos no site Q2 Ingressos.