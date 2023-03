Mulher que trabalhava em dois empregos ganha R$ 5 milhões na loteria e surpreende com o que fará com o prêmio

Ganhar na loteria é sempre uma alegria imensa, mas no caso de uma moradora de Cambridge, na Inglaterra, também foi motivo de alívio.

Sally-Ann, de 55 anos, trabalhava em dois empregos antes, mas a vida mudou após ganhar mais de R$ 5 milhões. A nova milionária já tem planos com o dinheiro na conta.

Amante da cultura japonesa, ela destinará parte do prêmio para visitar o país asiático pela primeira vez.

“Eu simplesmente amo o Japão, as luzes, as máquinas automatizadas, os desenhos animados, o sumô, a comida. Eu nunca fui e sempre foi um sonho que eu pensei que nunca seria capaz de realizar”, revelou ao The Sun.

Ela contou que comprou o bilhete premiado antes de começar a trabalhar em um dos trabalhos que tinha, mas que demorou um mês para ver que a sorte bateu na porta.

“Antes de começar cada turno, sempre compro alguns lanches e, às vezes, um bilhete da Loteria Nacional. Foi em um turno de sábado em janeiro, quando eu tive alguns minutos e pensei em verificar meus ingressos”, relatou.