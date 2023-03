Na Santa Casa, jovem internada na UTI após cheirar pimenta recebe toda a assistência pelo SUS

A Santa Casa de Anápolis afirmou, por meio de nota, estar tratando o caso da grave crise alérgica da jovem trancista Thaís Medeiros de Oliveira com os melhores esforços e sem custo aos familiares. Além disso, o tratamento é feito totalmente gratuito por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). A justificativa da nota é em relação a uma vakinha criada para o pagamento de uma diária em um hospital particular, em que a jovem foi levada no momento da crise.

Após a reação alérgica, Thaís, de 25 anos, foi internada às pressas no Hospital Evangélico Goiano (HEG). A crise começou por volta das 12h do dia 17 de fevereiro, quando a trancista almoçava na casa do namorado.

Ao cheirar uma pimenta, sentiu coceira na garganta, o que evoluiu para a falta de ar. A situação se agravou rapidamente, sendo que a jovem sofreu parada cardiorrespiratória antes mesmo de chegar ao hospital.

Apesar de ter sobrevivido à parada, o quadro de Thaís se mostrou delicado e foi necessário fazer tratamento na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), sendo cobrado o valor de R$ 10 mil pela diária.

Diante disso, a família relatou não ter condições de arcar com os custos do tratamento no hospital particular e uma campanha online foi iniciada. Então, a jovem foi transferida ao Hospital Santa Casa, onde recebe tratamento por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Confira a nota do Hospital Santa Casa na íntegra:

“Sobre a internação da paciente Thais de Medeiros de Oliveira, 25 anos, temos a esclarecer: A paciente foi admitida em 17 de fevereiro na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Anápolis.”, informa a equipe.

“Desde os primeiros cuidados, ela recebe assistência integral pelo SUS, sem nenhum custo para os familiares. Reiteramos nosso compromisso na aplicação dos melhores esforços humanos e técnicos na busca do feliz desfecho deste importante caso.”