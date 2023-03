Após ser acusado de não pagar a pensão do filho de 13 anos que tem com a apresentadora Cris Dias, o ator Thiago Rodrigues veio a público para se defender. Segundo ele, foi apenas um dia de atraso, e a dívida já teria sido quitada. Cansado de ser exposto, prometeu entrar com uma ação contra Cris.

“Um dia, com menos de 24 horas de ‘atraso’ no pagamento da pensão alimentícia do meu filho, e é isso que se pratica contra mim? Pois o que a mãe do meu filho conseguiu com isso? Milhares de pessoas vieram no meu Instagram me xingar, ironizar, agredir”, postou em longo desabafo.

De acordo com ele, Cris teria o interesse em “destruir a minha imagem” e, a partir de agora, não deixará isso de lado.

“Eu tenho tentado tudo para ter outro tipo de relação com a mãe do meu filho, sem sucesso algum. Tento dialogar em paz, ser amigo, ter uma relação saudável, mas nunca é possível. Decidi me defender, não vou mais permitir esse circo criado em cima de absurdos. Não posso permitir que a mãe do meu filho tente a todo momento destruir minha imagem, me jogar inclusive contra meu filho.”

No último sábado (11), Cris Dias foi até as redes sociais cobrar a pensão alimentícia do ex-marido, com quem se relacionou entre 2007 e 2017, mas cuja relação sempre foi ioiô.

“Gente, se alguém esbarrar com o Thiago Rodrigues por aí, manda ele aparecer para pagar a pensão do filho dele que tá atrasada, por favor,” escreveu. Na sequência, disse que ele não dá mais satisfação. “E estamos sem contato com o querido, que não responde nem o filho. Será que devo me preocupar?”, indagou.