Jovem bloqueia o crush do Tinder e cancela o encontro após se assustar com o pedido feito por ele

É inegável que a internet virou uma grande facilitadora para que os solteiros pudessem marcar encontros, principalmente após a criação dos aplicativos de relacionamento.

No entanto, uma jovem bloqueou o crush do Tinder e cancelou o encontro após se assustar com o pedido peculiar feito por ele.

A história foi compartilhada no fórum Mumsnet e repercutida pelo jornal The Mirror. Ela definiu a conversa que estava tendo como “agradável e satisfatória”, mas mudou de opinião após ver uma mensagem estranha.

De acordo com a moça, o crush enviou uma foto dela para um amigo, que pediu uma imagem na qual mostrasse os dentes, para provar que ela era “realmente bonita”.

“Ele mandou uma foto minha para o amigo e disse: ‘Essa é a mulher linda que vai sair comigo na próxima semana’, ao que o amigo respondeu que eu não sou bonita e pediu a ele uma foto minha sem filtro”, relata.

Para atender o pedido do amigo, o rapaz enviou a foto que ela usava de perfil, sem filtro, mas não foi o suficiente.

“Ele usou a foto que eu coloquei nas minhas redes sociais, e ela não tem um filtro aplicado. O amigo então pediu a ele para enviar uma foto dos meus dentes!”, prossegue.

“Sei que não estou sendo exagerada ao cancelar o encontro, mas eu agi errado em me sentir constrangida e cancelar?”, questionou.

A decisão tomada pela jovem foi apoiada pelos usuários do fórum. “Bloqueie esse cara e corra! Ele está agindo de forma exagerada”, disse um.

“Isso é horrível! Não acredito que ele fez isso e ainda te mandou uma mensagem! Cancele o encontro e bloqueie ele imediatamente”, sugeriu outra.