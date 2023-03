Vereador goiano afirma estar “de olho” em Maiara e alfineta Fernando Zor

O vereador Rafael Victor (UB), de Campo Limpo de Goiás, vem tentado chamar a atenção da sertaneja Maiara por meio de cantadas diretas deixadas nas redes sociais da artista.

Surfando nas idas e vindas do relacionamento da cantora com Fernando Zor, que recentemente reataram pela 11ª vez, o parlamentar aproveitou o comentário para alfinetar o “rival”.

Primeiro, em um leve tom de paquera, juntamente com um emoji apaixonado, Rafael Victor comentou “lindimais” em uma foto de Maiara.

Depois, na mesma publicação, o vereador destacou que há tempos está de olho na artista, alertando Fernando a tomar cuidado.

“De olho faz tempo, ele [Fernando] que não cuida pra ver, só tô esperando a oportunidade mesmo”, afirmou o parlamentar no post.

Mesmo com as investidas, o parlamentar não obteve até o momento o retorno que esperava, tendo que aguardar os próximos capítulos do relacionamento conhecido como ioiô.