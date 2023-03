Alguns sobrenomes famosos estão espalhados por todo Brasil e esbarramos com eles facilmente por todo lugar.

Bom, mas isso não significa que todo mundo seja parente.

Na realidade, é a disseminação dos povos e grupos de pessoas que favorecem essa popularização desses termos.

A questão é que nem todo mundo que os carrega na certidão sabe de fato o que eles significam!

6 sobrenomes famosos que muita gente tem e nem sempre sabe o que eles significam:

1. Araújo

Vindo de Portugal, Araújo faz uma referência a uma localidade do reino da Galícia, na Península Ibérica medieval.

João Tirante, cavaleiro francês, “rico-homem” do rei dom Afonso VII que povoou a vila de Araújo, no reino da Galícia, no ano de 1150.

Sendo assim, esse sobrenome faz uma analogia a um homem rico e glorioso.

2. Campos

Aqui trata-se também de mais um toponímico, isto é, nome que faz referência a uma localidade.

Nesse caso, Campos é de origem ibérica, vindo do latim Campi Gothorum, “campo dos godos”, depois “Terra de Campos”, na região entre Castela e Leão.

Isso porque quem nascia naquela região recebia o sobrenome de “do Campo” ou “de Campos”.

3. Pinheiro

Esse conhecido sobrenome significa “aqueles que vivem onde há pinheiros”.

Basicamente, ele surgiu na Itália, mais precisamente no interior, nos sítios onde haviam bastantes pinheiros.

4. Jayme

Jayme trata-se de um adaptação do inglês James, originário de Jacob, significando “calcanhar” ou “substituto”.

O que acontece é que na Bíblia Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão gêmeo Esaú, a quem suplantou como primogênito, dando um pretexto ao sobrenome.

5. Pereira

Acredite, mas Pereira vem da árvore que dá peras.

Esse era o sobrenome que se dava a quem nascia nos vários lugares e zonas, em Portugal, onde existia o cultivo de peras.

6. Caetano

Por fim, Caetano é um nome e sobrenome com origem no gentílico latino Caietanus, ou seja, “habitante de Caieta”, hoje cidade de Gaeta, na província de Latina, Itália.

