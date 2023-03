Casal vira piada após divulgar lista de exigências para que padrinhos possam batizar o filho

Durante a gravidez e nascimento de crianças, um dos grandes dilemas dos pais é sobre quem serão os escolhidos para serem padrinhos da criança.

No entanto, uma mãe viralizou no TikTok, após criar um grupo no WhatsApp e listar as exigências para que os candidatos ao posto pudessem pleitear uma vaga.

No convite com as condições impostas pelo casal estão: “ter estabilidade financeira”, ganhando no mínimo 01 salário mínimo.

Outras imposições são “não pode deixar de levar para sair”, “estar sempre disponível quando precisarmos”, “participar da jornada escolar” e “contribuir com os aniversários”.

O print foi compartilhado no Twitter e já conta com mais de 5 milhões de visualizações. Na publicação os usuários consideraram absurdas as exigências feitas pelo casal.

“O pior não é nem as responsabilidades que deram pro padrinho, o pior é fazer um grupo, colocar várias pessoas e perguntar se alguém quer ser. Isso não foi um escolha, foi um dinâmica voluntária”, comentou um.

“Se perder o emprego a criança vai ter que ser rebatizada”, disse outro. “É pra ser padrinho ou abrir um crediário?”, disse um terceiro.