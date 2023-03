Chuva para ou continua? Saiba como fica o tempo em Goiás nos próximos dias

Neste começo de 2023, o tempo de Goiás tem se demonstrado bastante instável, com momentos de chuvas intensas intercalados com ocasionais dias ensolarados.

No entanto, apesar do desejo de muitos pelo fim das fortes quedas d’água, as pancadas de chuva ainda devem continuar por algum tempo.

Ao Portal 6, a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Elizabete Alves afirmou que as quedas d’água mais intensas são características do mês de março, se prolongando até o início de abril.

Contudo, ela apontou que a alta nebulosidade (presença de nuvens no céu), que favorece temperaturas mais baixas, assim como a presença de um canal de umidade vindo do Norte, devem dar espaço a um tempo mais quente nos próximos dias.

Segundo Elizabete, o sol deve abrir a partir de quinta-feira (16). “A gente percebe um enfraquecimento desse canal de umidade, mas ainda há muita evaporação de água [das reservas naturais do Estado], o que favorece a formação de nuvens de chuva, causando a típica ‘chuva de verão'”, detalhou.

A meteorologista fez questão de destacar também que o momento atual é de alerta, sendo que Goiás se encontra no nível amarelo de perigo no momento, com previsões de precipitações de até 30 mm em apenas uma hora, e de até 50 mm em 24h.