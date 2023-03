Descubra para que serve os dois botões de descarga que ficam nos vasos sanitários

Em algum momento da vida, você já deve ter se perguntado para que serve os dois botões de descarga que ficam nos vasos sanitários, não é mesmo?

Os itens são uma das características mais comuns dos vasos sanitários modernos e consistem na presença de dois botões, sendo um deles menor e o outro maior. No entanto, ao contrário do que se pensa, as ferramentas são projetados para servir a diferentes propósitos e ajudar a economizar água.

O botão maior é geralmente usado para uma descarga completa. Isso significa que quando a pessoa puxa o botão maior, toda a água dentro do vaso é liberada, eliminando completamente qualquer resíduo.

Essa opção é ideal para situações em que o usuário precisa limpar completamente o vaso sanitário já que, geralmente, o botão maior necessita usar mais água.

Já o botão menor, por outro lado, é usado para uma descarga parcial. Quando o usuário puxa o botão menor, apenas uma quantidade limitada de água é liberada. Esse botão é ideal para situações em que o usuário precisa eliminar apenas uma pequena quantidade de resíduos.

Apesar das diferentes funções, os dois botões de descarga são uma excelente maneira de economizar água. Além disso, a escolha entre uma descarga completa ou parcial ajuda a reduzir o desperdício de água e ajuda a manter o banheiro limpo e higiênico.

