Deixar a carne macia e suculenta é um desafio para muitas pessoas, ainda mais para os amadores, porque os grandes chefes de cozinha e churrasqueiros sabem tirar isso de letra.

Por isso, foi pensando nesses últimos citados que hoje viemos com alguns segredinhos que os mestres cuca possuem para deixar a carne deliciosa e de dar água na boca!

Descubra o segredo dos chefes para deixar a carne macia e suculenta:

Existem alguns truques mágicos para fazer a sua carne ficar deliciosa e muito macia. Veja a seguir!

O primeiro deles consiste em deixar a carne marinar no leite algumas horas antes de prepará-la.

Acredite se quiser, mas fazer isso não interfere no sabor do seu alimento, pelo contrário… deixar a carne de molho no leite faz ela ficar muito macia e saborosa.

Outra coisa que nenhum grande chefe de cozinha faz é deixar a carne sendo preparada no fogo muito alto.

Inclusive, esse pode ser um dos maiores erros cometidos pelas pessoas. A melhor forma de fazê-la é sempre deixar a carne cozinhar lentamente.

Além do leite, outra dica milenar é usar um martelinho para amolecer sua carne.

Basicamente, esse truque consiste em bater na carne para quebrar as fibras e deixar a proteína mais macia antes de começar o preparo.

Por fim, você ainda pode usar alguns amaciadores de carne que são vendidos nos mercados.

Assim, siga bem as instruções de uso para não extrapolar, compre de alguma marca de confiança ou faça um caseiro.

Para isso, basta deixar a carne marinar em uma solução de água com uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, durante 15 minutos.

