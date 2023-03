PM descobre a verdade sobre homem que disse ter sido agredido pela namorada em Anápolis

Um relato sobre uma suposta agressão de uma namorada, de 27 anos, para com o companheiro, de 42 anos, terminou em reviravolta e levou a Polícia Militar (PM) a descobrir a realidade por trás dos fatos. O caso aconteceu na segunda-feira (13) em Anápolis.

O Portal 6 apurou que a confusão teve início por volta das 13h quando uma equipe da PM trafegava por uma avenida da cidade, mas foi abordada pelo homem que dirigia um veículo.

Na abordagem, ele afirmou que havia sido agredido pela própria namorada e, para confirmar a história, mostrou alguns ferimentos no rosto e no nariz que, supostamente, foram feitos por ela.

Após o relato, as autoridades se deslocaram até a residência da mulher, que ficava no bairro Residencial Aldeia dos Sonhos.

No local, os policiais encontraram a companheira do rapaz e a irmã dela, de 24 anos, que afirmaram que o homem havia invadido a residência, arrombando o portão do local.

Logo em seguida, ele as ameaçou de morte com um facão e, posteriormente, danificou o televisor da residência delas. Ao tentarem conter o homem de fazer mais estragos pela casa, ele acabou se ferindo com o facão – o que teria causado os machucados mostrados por ele.

De acordo com a PMGO, o suspeito já havia agredido a companheira anteriormente durante uma viagem na cidade de Pirenópolis e já havia sido acusado de apropriação indébita devido a locação de um carro no Paraná em outubro de 2022, que não foi devolvido.

Ele foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes do município.