Creche diz por que pais não devem chamar as filhas de “princesa” e divide opiniões

Um manual criado pela creche Bright Horizons, no Reino Unido, vem dando o que falar e dividindo opiniões. O motivo é a sugestão para que os pais não chamem as filhas de “princesas” ou “bonitas”.

A história foi divulgada pelo jornal Express. A cartilha também traz outras orientações como evitar a linguagem de gênero e não elogiar os filhos por bom comportamento.

“É tão fácil cair no padrão de elogiar a aparência de uma menina (“Você está tão bonita!”), rotulando seu comportamento como ‘bom’ ou parabenizando-a quando ela faz algo perfeitamente”, diz o manual.

Além das sugestões de como falar com as crianças, a cartilha conta com ideias para a decoração do ambiente onde ficam os pequenos.

De acordo com o documento, o local ideal teria que contar com “livros, brinquedos e decorações que não estejam de acordo com os papéis específicos de gênero”.

“A Bright Horizons está ditando aos pais suas próprias opiniões políticas sobre como criar os filhos”, disse a mãe de um dos alunos da creche sobre as sugestões.

Ao canal Fox News Digital, um representante da instituição explicou que a cartilha conta apenas com dicas, cabendo aos pais adotá-las ou não.

“É uma escolha pessoal de cada pai sobre quando, onde e de quem buscam orientação”, disse o porta-voz.

No entanto, ele destacou que as sugestões buscam tornar as crianças “líderes fortes e confiantes”.

“Para aqueles que procuram ideias para capacitar suas filhas a se tornarem líderes fortes e confiantes, livres de estereótipos de gênero potencialmente prejudiciais, oferecemos conselhos que incentivam o foco nos atributos de uma garota além de sua aparência física”, completou.