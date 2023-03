‘Invasão’ em perfil de Marília Mendonça viraliza e levanta suspeitas de fãs

Uma postagem enigmática divulgada no Instagram da cantora sertaneja Marília Mendonça, nesta terça-feira (14), aguçou os internautas e levantou suspeitas de que a página da artista teria sido invadida. No entanto, os fãs logo se deram conta de que, na verdade, a ação se tratava de uma jogada de marketing.

Tudo começou com o compartilhamento de um vídeo no perfil da ‘rainha da sofrência” que simulava um acesso hacker, com a máscara característica do grupo cyberativista, Anonymus.

“O perfil da rainha foi hackeado, a qualquer momento revelaremos os seus próximos decretos…”, dizia a legenda.

A postagem viralizou nas redes sociais e fez com que a frase “Hackearam a rainha” se tornasse o assunto mais comentado no Twitter ao longo da noite de terça-feira.

Para muitos internautas, o uso da palavra decreto na legenda da postagem pode ser uma referência a um novo projeto relacionado ao EP “Decretos Reais”.

“Vem aí decretos reais vol 3“, garantiu uma usuária.

“Decretos reais 3 vem aí.Marília Mendonça você é gigante loirinha”, disse outra.

A cantora sertaneja faleceu no dia 05 de novembro de 2021 em um acidente de avião que aconteceu na cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais.