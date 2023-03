Morte trágica de pai e filho gera comoção nas redes sociais, em Anápolis

Enquanto retornavam para Anápolis na noite desta terça-feira (14), Sérgio Silva Alves, de 50 anos, e Maxwilber dos Santos Alves, de 26, perderam a vida em um grave acidente ocorrido na BR-060, em Paraíso das águas. Com a morte trágica do pai e do filho, diversos anapolinos têm usado as redes sociais para lamentar o ocorrido.

No momento do incidente, os parentes voltavam de um curso que estava sendo ministrado em Campo Grande (MS), quando a caminhonete saiu da pista e capotou às margens da rodovia.

As vítimas eram sócias da empresa Semax Infraestrutura e, segundo o Campo Grande News, um funcionário também estava no veículo e relatou que o pai conduzia, enquanto o filho dormia no banco de trás.

Com o impacto, Sérgio foi arremessado para fora do veículo e morreu no local. Maxwilber chegou a ser socorrido, mas faleceu na unidade de saúde para qual foi levado.

Desde o ocorrido, inúmeros internautas estão lamentando a morte dos familiares, deixando mensagens de pêsames e carinho.

Por meio de uma publicação no Instagram, a empresa Semax Infraestrutura emitiu uma nota de pesar, em que afirma que “ambos deram a vida em prol das suas famílias e empresa. Só temos a agradecer a Deus pelo privilégio de tê-los conosco durante todo esse tempo”.

“Que Deus conforte o coração de toda a família e amigos! Tive o prazer de conhecer os dois, e o Maxwilber sempre presente e disposto a ajudar, sempre quando precisava estava aqui na obra, disposto a prestar o serviço e sempre de qualidade! Meus sentimentos a toda família”, lamentou uma conhecida.