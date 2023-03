É comum que durante um relacionamento, fiquemos mais de olho na movimentação do celular do parceiro. Mas ao invés de olhar conversa por conversa, você sabia que é possível descobrir com quem o seu namorado mais conversa no WhatsApp de um jeito fácil e rápido?

Por meio de um truque escondido no aplicativo, é possível conferir com que a pessoa está batendo papo sem que nenhum rastro seja deixado para trás.

Então já pegue papel e caneta e anote a dica que o Portal 6 preparou para você.

Descubra com quem o seu namorado mais conversa no WhatsApp de um jeito fácil

Se você está com a pulga atrás da orelho sobre quem o seu parceiro mais conversa no WhatsApp há um método capaz de solucionar esse problema.

Ao invés de entrar no aplicativo e observar cada conversa contida na plataforma, é possível tirar a dúvida em menos de um minuto por meio de um truque secreto.

Esta técnica permitirá com que você tenha acesso a todas as pessoas que o seu parceiro conversa na plataforma e com que ele mais compartilha conteúdos.

Antes de revelar a ação é válido ressaltar que a atitude deve respeitar a privacidade da pessoa e, caso seja feito em segredo, o seu namorado pode acabar se chateando com você.

Dito isso, o primeiro passo para acessar o método é entrar no WhatsApp dele. Depois, vá até a parte de “Configurações”. Logo em seguida, selecionar a parte “Armazenamento e dados”.

Feito isso, vá até a opção de “Gerenciar armazenamento”. Assim, você notará que várias informações sobre o armazenamento do telefone irão aparecer juntamente com uma lista de contatos com que o seu parceiro mais conversa.

Dessa maneira, você saberá quais são as conversas na plataforma que mais consomem armazenamento do aplicativo da pessoa amada e tirará a dúvida de uma vez por todas.

