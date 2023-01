Para agilizar o processo, muita gente costuma deixar o celular carregando durante toda à noite. No entanto, é necessário ter cuidado! Pois quem possui um celular Android jamais deve deixar o aparelho carregar a bateria até 100%.

Isso porque, ao tomar essa atitude, diversos danos estruturais podem acontecer e impactar no desempenho do celular ao longo do tempo.

Por isso, se você tem um certo costume de realizar essa prática de forma recorrente, é melhor colocar um fim nisso de uma vez por todas.

Por isso, leia a matéria preparada pelo Portal 6 e saiba por que quem tem celular Android não deve carregar a bateria até 100%.

Saiba por que quem tem celular Android não deve carregar a bateria até 100%

É normal que, ao longo do tempo, o aparelho celular vá deixando de entregar o desempenho inicial e deixando a desejar.

Contudo, alguns cuidados e práticas adotados pelos proprietários dos celulares podem prolongar a vida útil do aparelho.

Uma delas é sobre a bateria do celular. Para quem tem um celular Android é importante jamais carregar a bateria até 100%.

Isso porque de acordo com o portal Andro4hall, o aparelho possui um ciclos de carregamento de 0 a 100% que são eficazes no início.

No entanto, ao longo do tempo, a autonomia do telefone vai deixando de ser a mesma e, consequentemente, a bateria vai sendo reduzida aos poucos.

Por conta disso, ocorre um acúmulo de elétrons que vão fazendo com que as baterias do Android se desgastam com o tempo.

É por esse motivo que a empresa orienta que o tempo de carregamento do smartphone seja controlado para que nenhum mal ocorra com a bateria.

Então, lembre-se desta dica quando pensar em carregar o celular até 100% novamente e evite realizar a atitude.

