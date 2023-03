Casa com piscina e hidromassagem em Caldas Novas é opção para quem não gosta de hotel

Passar o fim de semana em Caldas Novas pode ser um desafio, com preços cada vez mais altos e lugares pouco confiáveis. Entretanto, dedicando um pouco de tempo na escolha do lugar, é possível evitar muita dor de cabeça. Existe um lugar ideal para as próximas férias, com direito a churrasqueira e hidromassagem.

A casinha super confortável está disponível no Airbnb e possui todas as comodidades e espaço necessários para curtir uma viagem com amigos, sem que ninguém precise ficar de fora. O ambiente abriga até 10 pessoas e também aceita a entrada de pets.

O espaço, dividido em área externa e interna possui três quartos, todos com ar-condicionado e camas de casais, sendo duas suítes no interior. O externo ainda possui uma beliche.

A casa também oferece três colchões avulsos para melhor acomodar os hóspedes. Comodidades como roupa de cama, lençol, travesseiro, fronha e um par de colchas fazem parte do pacote.

São disponibilizadas duas cozinhas, contendo fogão, geladeira, freezer horizontal pequeno, armários, duas mesas , de 6 e 4 lugares, além de micro-ondas, filtro refrigerado de água, cafeteira, sanduicheira, air fryer, liquidificador, louças e talheres.

Ainda no espaço interno, o ambiente oferece uma espaçosa sala de estar. Com sofá grande, almofadas, iluminação de emergência, e uma TV de 42″ com canais premium e os principais streamings.

Para poder curtir um bom churrasco, a área da churrasqueira tem bancada, pia, grelhas e espetos, além de tábua e facas adequadas.

A piscina cascata, com iluminação LED, hidromassagem e aquecimento solar, é a escolha certa para os dias mais quentes.

O imóvel pode ser encontrado no site do AirBnB.