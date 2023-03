Conheça a cidade goiana que pode entrar para o Guinness Book por ter “a maior pamonhada do mundo”

A cidade de Jesúpolis, localizada no Norte de Goiás, é uma das menores cidade do estado, com cerca de 2,5 mil habitantes.

No entanto, ela pode ganhar um certificado do Guiness Book, o livro dos recordes, pela realização da maior pamonhada do mundo.

De acordo com a prefeitura, a 13ª edição da tradicional festividade contou com mais de 20 mil pamonhas, advindas de mais de 5 mil hectares de milho cultivado na lavoura comunitária do município.

Ao Portal 6, o prefeito Adriano Peixoto (PP) afirmou que a colheita deste ano reuniu 11 caminhões da matéria-prima da pamonha, dos quais “apenas” seis foram utilizados para o evento. O restante foi distribuído para a população que participou dos preparativos.

“O principal objetivo que temos é de união. Nós visamos aproximar as famílias da cidade, além de convidar os moradores das cidades vizinhas”, destacou.

Sobre o recorde mundial, o prefeito afirmou que a administração municipal está em contato com os responsáveis pelo Guiness Book há seis meses, mas não conseguiram trazer representantes para esta edição.

“Mas apesar de não terem comparecido pessoalmente, eles apresentaram mecanismos para fazer os registros e posteriormente conseguir certificar”, destacou.

Por fim, Adriano destacou que está confiante de que, em 2024, os representantes vão comparecer para a certificação da festividade, que celebra a colheita no município.

Em 2023, a festividade tradicional foi reconhecida e incluída no Calendário Cívico, Cultural e Turístico do estado de Goiás, por meio da Assembleia Legislativa (Alego).

O governador Ronaldo Caiado (UB) também sancionou, no final de 2022, uma lei declarando a pamonha como um patrimônio cultural imaterial goiano.