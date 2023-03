Domingo (19) tem show de Naldo agitando Anápolis no Brick House Club

Conhecido pelos hits “Amor de Chocolate”, “Se Joga”, dentre outros, Naldo Benny fará show neste domingo (19), em Anápolis.

A apresentação do funkeiro será no Brick House Club, no Centro da cidade. Os ingressos já estão sendo vendidos pelo site BaladApp.

Para reservas de camarote ou pagamento via Pix, é necessário entrar em contato direto no Instagram da Brick House Club.

Recentemente o cantor voltou a ficar em evidência na mídia após contar histórias que aconteceram com ele, mas que deixou a internet em dúvida sobre a veracidade.

Em uma delas, ele narra um encontro que teve com Chris Brown, astro do rap, nos Estados Unidos, sendo tratado como um “irmão”.

Outro relato que ficou conhecido foi sobre como surpreendeu LeBron James, astro da NBA, usando um tênis da linha do jogador, em uma cor que nem mesmo ele tinha.